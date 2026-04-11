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Impulsarán turismo en viñedos para eventos sociales

Por Flor Martínez

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A

El Ayuntamiento de Soledad buscará impulsar el turismo en los viñedos que se localizan dentro de este municipio, como un destino de bodas y eventos sociales.

Así lo indicó el titular de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle, quien señaló que, aprovechando la infraestructura de viñedos y su cercanía con la carretera 57 y el aeropuerto, se implementará una estrategia para posicionar a Soledad como un destino de bodas y eventos sociales.

El funcionario mencionó que ya se han sostenido reuniones con propietarios de viñedos, quienes se perfilan como piezas clave en este proyecto.

Refirió que la intención es atraer celebraciones de alto nivel que integren la gastronomía local y servicios turísticos de la zona, incluyendo la oferta hotelera cercana.

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En este sentido, destacó que actualmente los tres principales viñedos del municipio generan más de 100 empleos directos. Sin embargo, con el impulso de eventos sociales como bodas, se incrementa la contratación de personal temporal para cubrir las distintas etapas de organización, desde días previos hasta después de cada celebración.

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