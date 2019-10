Impunes, policías filmados robando

Por falta de denuncias, dejan libres de toda culpa a los elementos policiacos de la unidad 3210 que fueron señalados a través de un video y redes sociales por supuestos actos ilícitos, informó el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios.

El edil capitalino mencionó que no se presentó ninguna denuncia en contra de los elementos, quienes habían sido sujetos a un proceso de investigación por presuntamente haber estado involucrados en anomalías.

Recalcó que la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento, analizó las evidencias y tras no encontrar suficientes pruebas que los involucrara en ilícitos, y al no contar con una denuncia ciudadana, los elementos no fueron sujetos a una sanción.

“Nosotros fuimos los primeros que pedimos su suspensión y que se hiciera una investigación, además buscamos que se sancione a los elementos policiacos cuando actúan de manera incorrecta; pero en este caso se nos informó que al parecer no existían elementos para sancionarlos”.

Especificó que el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, es quien tiene el informe detallado sobre el estatus de los policías, es decir, si han sido reubicados y en dónde, por lo que solicitará presente los detalles al respecto.

A través de redes sociales, en el mes de abril, ciudadanos publicaron un video en donde se aprecia a los elementos mientras realizan un atraco mientras simulan una infracción.

En mayo, el secretario del Ayuntamiento, Sebastián Pérez aseguró que los hechos no quedarían impunes y habría sanciones en contra de los elementos, situación que no ocurrirá.