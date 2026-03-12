logo pulso
Inadecuado, el cableado de Reforma y Carranza

El material no soporta la humedad, necesita ser cambiado

Por Rolando Morales

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Inadecuado, el cableado de Reforma y Carranza

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que las fallas constantes en los semáforos peatonales ubicados en el cruce de Uresti y la avenida Venustiano Carranza, se originaron por problemas en el cableado eléctrico instalado cuando se realizó la rehabilitación de ese corredor en administraciones municipales anteriores.

El funcionario explicó que, aunque su área no opera directamente los semáforos, el problema está relacionado con la infraestructura eléctrica que también alimenta el alumbrado público de la zona. 

Detalló que el cableado colocado en su momento no era el más adecuado para instalaciones subterráneas expuestas a humedad, lo que con el tiempo provocó sobrecalentamiento en las líneas eléctricas.

Precisó que al conectarse las nuevas luminarias instaladas en la avenida Carranza, el cable comenzó a sobrecalentarse, lo que generó afectaciones en el transformador que abastece de energía a ese sector. Este mismo equipo, dijo, alimenta tanto las lámparas como algunos semáforos del área.

Añadió que la situación se agravó, debido a actos de vandalismo registrados en la avenida Carranza, que han ocurrido en al menos 12 ocasiones y que han afectado la infraestructura eléctrica.

Ante este escenario, indicó que la semana pasada sostuvo una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con quien acordó la sustitución del cableado defectuoso en el andador, trabajos que ya fueron realizados para corregir la falla principal.

No obstante, señaló que aún se deberá coordinar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal para identificar a la empresa encargada de los semáforos, a fin de que revise y atienda las líneas correspondientes a estos dispositivos.

Finalmente, aclaró que el problema no corresponde al cableado de los propios semáforos ni al de las luminarias recientemente instaladas, sino a la infraestructura eléctrica subterránea colocada durante la rehabilitación de la avenida Carranza, desde la zona de Reforma hasta Alfredo M. Terrazas, la cual con el paso del tiempo comenzó 

a deteriorarse.

