INAH coloca sellos para frenar gasolinera en Santa María del Río

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de que EL UNIVERSAL hizo públicas las denuncias de pobladores por las obras para la construcción de una gasolinera en el municipio de Santa María del Río, lo que atentan contra fincas históricas, este miércoles funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudieron al sitio para colocar sellos de suspensión en los que se lee: "Obra no autorizada", por lo que se frenaron las maniobras de excavación que se realizan en el lugar.

Debido a que Santa María de Río tiene vigente su nombramiento como Pueblo Mágico, es necesario contar con permisos de obra ante el INAH cuando las maniobras se encuentran dentro de la "Sección de Monumentos Históricos", por ello dicha dependencia acudió para instalar sellos debido a que no se autorizó la ejecución de una nueva construcción.

Por su parte, ambientalistas y habitantes del municipio lamentaron la inacción de su propio Ayuntamiento por no haber intervenido en el asunto. "No se había visto tal atropello a nuestra historia y nuestras tradiciones", comunicaron mediante sus redes sociales.

También compartieron que la razón de su movimiento es la lucha por defender el agua de la región que está siendo afectada por esta nueva obra, así como por la cultura, historia y tradiciones de su municipio.