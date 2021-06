"Incalculable", cifra de cierres por pandemia

A más de un año de que se adoptó la llamada nueva normalidad y los sectores productivos retomaron sus actividades laborales con apego a los lineamientos de salud, esto no ha sido suficiente para que los pequeños comercios perciban una recuperación económica pues siguen enfrentando un escenario adverso para mantenerse a flote.

En entrevista, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Armando Reyes Sías, aseveró que es incalculable el número de negocios que se han visto obligados a cerrar sus puertas por la falta de liquidez financiera.

"Son cientos de negocios que tuvieron que cerrar y que no han reportado todavía su baja definitiva ante la autoridad fiscal, muchas cerraron sus negocios y siguen sin poder recuperarse, no han reabierto sus comercios porque ya no pudieron sostenerlos abiertos", indicó.

Reyes Sías, mencionó que incluso pese a que hace unos días se inició con el regreso de actividades de uno de los impulsores más fuertes de los pequeños comercios como es el rubro educativo; las ventas permanecen "flojas", por lo que vislumbran que la reactivación tardará todo lo que resta del año.

Incalculable número de negocios que cerraron en el último año en SLP.