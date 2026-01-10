logo pulso
Incendio forestal consume 8 hectáreas en Guadalcázar

CEPC, Conafor y personal municipal trabajan para controlar el siniestro

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:12 p.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre las acciones de combate y control de fuego en el municipio de Guadalcázar.

La zona del siniestro es en el paraje "La Biznaga" de la comunidad San Antonio del Tulillo, donde se reportó una afectación preliminar en 8 hectáreas de matorral desértico.

Indicó que se trabajamos de manera coordinada con brigadas de CONAFOR (El Naranjo, Cd. del Maíz y Matehuala), personal de esta CEPC y apoyo municipal de Guadalcázar.

La dependencia solicitó a la población evitar acciones que puedan iniciar los incendios y reportar cualquier conato al 911.

