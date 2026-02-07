Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias

A más de un año del arranque de las actuales administraciones municipales, 29 ayuntamientos de San Luis Potosí operan sin el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Simpinna).

Es una omisión que, de acuerdo con la diputada Mireya Vancini Villanueva, deja sin un marco claro de actuación a los municipios frente a casos de violencia y vulneración infantil. "Si no lo tienen instalado, ¿cómo están trabajando con los casos de niñas, niños y adolescentes?", cuestionó.

La presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado informó que este tema fue abordado durante la reunión de comisión, donde se retomó su exhorto previamente presentado en sesión para exigir a los municipios rezagados la instalación del sistema en sus DIF municipales, como lo marca la ley.

Enfatizó que el municipio es la célula básica de gobierno y debe coordinarse con el Estado para atender problemáticas que se presentan de manera cotidiana.

Entre los ayuntamientos que no han constituido su Simpinna se encuentran Ahualulco del Sonido Trece, Aquismón, Armadillo de los Infante, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Lagunillas, Matlapa, Moctezuma, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Santa María del Río, Santo Domingo, Tampacán, Tampamolón de Corona, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Pozos, Villa de Ramos, Villa Juárez, Xilitla y Zaragoza.

Cuestionada sobre posibles sanciones para los municipios que incumplen con esta obligación, Vancini Villanueva consideró que "sí debería de haber una sanción", aunque aclaró que por ahora se continuará con los exhortos y el trabajo coordinado con el Sistema estatal.

La legisladora explicó que antes de emitir el exhorto los municipios ya habían sido notificados y que la Simpinna estatal ha realizado acercamientos directos para avanzar en la instalación del sistema.

Sin embargo, reconoció que hasta el momento los ayuntamientos no han explicado por qué siguen sin cumplir, mientras que solo 21 de los 59 municipios del estado han instalado el mecanismo encargado de la protección integral de niñas, niños y adolescentes.