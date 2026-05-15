Incumplen organismos Ley de Aguas
Los organismos operadores de agua en los municipios del estado mantienen rezagos en la integración de sus consejos consultivos y en la aplicación de medidas para reutilizar aguas jabonosas domésticas, pese a que ambas obligaciones están previstas en la legislación vigente, reconoció la Comisión del Agua del Congreso del Estado al aprobar dos exhortos dirigidos a los 59 ayuntamientos.
Las propuestas, impulsadas por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, apuntan a dos pendientes recurrentes en la gestión municipal del agua: la falta de integración de los consejos consultivos establecidos en la Ley de Aguas y la escasa aplicación de mecanismos de reuso de agua, particularmente en un contexto de sequía que afecta a distintos municipios del estado.
En el primer caso, el exhorto va dirigido a direcciones de agua potable que operan de manera centralizada, así como a organismos operadores paramunicipales e intermunicipales, con el fin de que constituyan sus consejos consultivos conforme a la normativa vigente.
Este mecanismo contempla la participación de usuarios de los sectores doméstico, comercial e industrial en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso hídrico, pero la propia comisión reconoció que en varios casos dichos órganos no han sido integrados, pese a ser una obligación legal.
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El segundo punto de acuerdo solicita a la CEA, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y a los 59 ayuntamientos que impulsen la reutilización de aguas jabonosas domésticas para el riego de áreas verdes o espacios recreativos, una práctica prevista en la legislación ambiental estatal.
, pero que no se ha consolidado como política operativa en los municipios, de acuerdo con lo expuesto en la reunión de trabajo.
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