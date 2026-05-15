logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incumplen organismos Ley de Aguas

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A

Los organismos operadores de agua en los municipios del estado mantienen rezagos en la integración de sus consejos consultivos y en la aplicación de medidas para reutilizar aguas jabonosas domésticas, pese a que ambas obligaciones están previstas en la legislación vigente, reconoció la Comisión del Agua del Congreso del Estado al aprobar dos exhortos dirigidos a los 59 ayuntamientos.

Las propuestas, impulsadas por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, apuntan a dos pendientes recurrentes en la gestión municipal del agua: la falta de integración de los consejos consultivos establecidos en la Ley de Aguas y la escasa aplicación de mecanismos de reuso de agua, particularmente en un contexto de sequía que afecta a distintos municipios del estado.

En el primer caso, el exhorto va dirigido a direcciones de agua potable que operan de manera centralizada, así como a organismos operadores paramunicipales e intermunicipales, con el fin de que constituyan sus consejos consultivos conforme a la normativa vigente.

Este mecanismo contempla la participación de usuarios de los sectores doméstico, comercial e industrial en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso hídrico, pero la propia comisión reconoció que en varios casos dichos órganos no han sido integrados, pese a ser una obligación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El segundo punto de acuerdo solicita a la CEA, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y a los 59 ayuntamientos que impulsen la reutilización de aguas jabonosas domésticas para el riego de áreas verdes o espacios recreativos, una práctica prevista en la legislación ambiental estatal.

, pero que no se ha consolidado como política operativa en los municipios, de acuerdo con lo expuesto en la reunión de trabajo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas
    Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas

    Rehabilitarán sistema de agua y saneamiento en Escalerillas

    SLP

    Redacción

    La CEA anunció obras en la planta tratadora, red de distribución y potabilizadora para mejorar el servicio en la comunidad

    Galindo pide diálogo para uso de Plaza de los Fundadores
    Galindo pide diálogo para uso de Plaza de los Fundadores

    Galindo pide diálogo para uso de Plaza de los Fundadores

    SLP

    Samuel Moreno

    Se prevé un aforo máximo de tres mil personas para eventos en Plaza Fundadores durante el mundial.

    En SLP, 37 casos de feminicidio desde 2023: SESNSP
    En SLP, 37 casos de feminicidio desde 2023: SESNSP

    En SLP, 37 casos de feminicidio desde 2023: SESNSP

    SLP

    Samuel Moreno

    Las autoridades detallan que entre enero y febrero de 2026 ya suman tres eventos

    Tenemos claro que no habrá coalición con el PVEM: Morena
    Tenemos claro que no habrá coalición con el PVEM: Morena

    Tenemos claro que no habrá coalición con el PVEM: Morena

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Rita Ozalia Rodríguez enfatizó que no apoyará a familiares de gobernantes en funciones