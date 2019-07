Indepi no tomó en cuenta a dos grupos indígenas en el Consejo Consultivo: CEDH

El Indepi no consideró ni respetó usos y costumbres de la comunidad Mixteca Baja y Mazahua, en el procedimiento para la elección de integración del Consejo Consultivo del mismo para el periodo 2017-2020, revelaron datos de una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por lo anterior, emitió la Recomendación No. 13/2018 dirigida a Raúl de Jesús González Vega, director general del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi).

Según la información radicada en el expediente de queja 2VQU-0264/2018, el 26 de octubre de 2017 cuatro personas en representación de ambas comunidades, presentaron una inconformidad al considerar que no fueron tomados en cuenta para integrar dicho organismo.

"El director del Indepi actúa con dolo, pues en el informe que rindió no anexa las resoluciones que han emitido los diferentes Tribunales (...) pero no entra al estudio de la participación de las Mixtecas (...) quienes no cuentan con registro legal de comunidades indígenas", relató uno de los afectados.

La indagatoria del organismo autónomo local, evaluó que los nombramientos de los consejeros avalados por la dependencia son incongruentes, debido a que el Acta de Asamblea anexada en el informe no reúne los requisitos básicos de un acta comunitaria de conformidad a sus usos y costumbres.

Argumentó que el documento no se efectuó en el lugar en el que la comunidad Mazahua acostumbra, siendo este en la colonia Terremoto sino en un lugar diverso como lo es la colonia Luis Córdoba Reyes, aunado a que en la lista de asistencia se nombra a 28 personas y solamente firmaron 12.

Por ende, advirtió no se observó la aplicación de todas las formalidades, pues en el caso del pueblo Mazahua, la documentación presentada por la autoridad no cumplía con las características requeridas en la Convocatoria, además de que la Asamblea Municipal fue efectuada en una fecha diversa a la señalada por la ya citada convocatoria, sin que obre constancia de aviso o notificación del cambio de fecha...

"La autoridad no acreditó que la Comunidad Mixteca Baja cuente a la fecha con representación ante el Consejo Consultivo, con estricto apego a la legislación internacional y local aplicable", asumió.

Después del analizar el caso, la CEDH recomendó a González Vega: aplicar el proceso de reconocimiento e incorporación de la representación de la comunidad Mixteca Baja en el Consejo Consultivo; colaborar en la inscripción de cuatro personas en el Registro Estatal de Víctimas; responder un oficio remitido por dicha recomendación; y que Órgano Interno de Control indague posible responsabilidad administrativa del personal.