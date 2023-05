Trabajadores de Goodyear en SLP rechazan contrato con la CTM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- En medio de la investigación que realiza el gobierno estadounidense para determinar si se iniciará o no un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo T-MEC por denegación de derechos laborales contra la planta de Goodyear, en San Luis Potosí, los trabajadores de dicha llantera votaron en contra del contrato colectivo firmado con la CTM.

El 83.2% de los mil 149 sindicalizados de la planta que participaron en la votación decidieron rechazar el contrato que ostenta la CTM, por lo que se deberá de realizar una nueva consulta para que definan los trabajadores al sindicato que quieren que los represente.

El líder del Sindicato "Miguel Trujillo López" de la CTM, Tereso Medina, dijo que respetan la decisión de los trabajadores de Goodyear y agregó que "esta situación nos permite entrar en una etapa de reflexión y replanteamiento de nuestra labor, que es siempre en favor y beneficio de las y los trabajadores".

Este 7 y 8 de mayo pasado, se repitió la votación para legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo de Goodyear luego de que hace unas semanas se acusó a integrantes de la CTM de robar la urna en la elección pasada.

"En esta atípica ocasión lamentamos la resolución de esta elección, sin embargo, entendemos y respetamos su sentido, manteniéndonos en un accionar legal, adecuado y siempre de lado de las y los trabajadores", explicó Medina.

Al respecto, la Liga Sindical Obrera Mexicana afirmaron que el contrato que se rechazó fue impuesto "desde el 15 de abril de 2015, cuando fue registrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en momentos que no existía la fábrica, no había trabajadores, ni la primera piedra del inmueble de la empresa había sido colocada".

Por lo que la Liga afirmó que "se trata de un contrato colectivo ilegal, porque en la empresa debe regir el Contrato Ley de la Industria Hulera, al ser esto obligatorio para todas las empresas en las que se transforma el hule en productos manufacturados, como es el caso de Goodyear, fabricante de llantas".

Aseguró que el Contrato Ley de la Industria Hulera tiene mejores prestaciones que el hasta hoy vigente, por lo que la Liga expuso que iniciarán la demanda para obtener la administración de ese contrato del sector hulero en la planta de Goodyear.

Recordó que sigue en curso la investigación estadounidense que puede llevar a que se inicie un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).