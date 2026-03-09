Indígenas crean grupo en defensa de territorio en la Huasteca

El Colectivo Jól Dhut' - Timél Ja' informó que en el ejido de San José Pequetzen, en la Huasteca potosina, comunidades indígenas y campesinas aprobaron la creación de una Coordinación Regional para la Defensa del Territorio, con el objetivo de articular esfuerzos frente a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la región.

La decisión fue tomada el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, durante una asamblea comunitaria, donde se planteó la necesidad de pasar de la resistencia local a una organización regional para enfrentar lo que consideran una amenaza directa para el territorio.

De acuerdo con las comunidades, la conformación de esta coordinación busca defender no solo la tierra, sino también el agua, los ciclos agrícolas y la cosmovisión de los pueblos originarios, principalmente de origen tének y náhuatl, que habitan la Huasteca potosina.

Los participantes señalaron que la región enfrenta riesgos ante proyectos relacionados con la extracción de hidrocarburos, incluido el fracking, técnica que han rechazado de manera abierta. En ese sentido, indicaron que la organización regional permitirá fortalecer la defensa de sus recursos naturales mediante acuerdos tomados bajo sus usos y costumbres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), advirtió que la extracción de hidrocarburos representa una amenaza directa para el equilibrio ecológico y social de la zona.

Explicó que uno de los principales riesgos es el impacto sobre el tejido social y demográfico, ya que el proyecto podría afectar a 3 mil 268 localidades habitadas mayoritariamente por comunidades indígenas que dependen de actividades como la agricultura de pequeña escala y el aprovechamiento de recursos naturales.

Asimismo, alertó sobre posibles afectaciones al sistema hídrico de la región, debido a que la Huasteca cuenta con mil 19 cuerpos de agua, entre ríos, manantiales y acuíferos, los cuales podrían verse comprometidos por el alto consumo de agua y el uso de sustancias químicas en los procesos de extracción.

LEA TAMBIÉN Alertan por "fracking" en San Luis P. Estudio ambientalista señala que Pemex mantiene un proyecto de este tipo de extracción invasivo y contaminante en el estado

Otro de los puntos señalados es el riesgo para la biodiversidad, ya que la alteración del suelo y de los ecosistemas podría provocar degradación de tierras fértiles, pérdida de flora y fauna endémica y cambios en el equilibrio ecológico local.

Ante este panorama, las comunidades participantes señalaron que la Huasteca es un territorio biocultural que debe ser protegido, por lo que reiteraron su rechazo a los proyectos extractivos y su decisión de fortalecer la organización regional para defender sus recursos naturales y su forma de vida.