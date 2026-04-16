Indígenas rechazan posible uso de ´fracking´

Organizaciones civiles, activistas y defensores del agua realizarán el próximo 22 de abril en el Congreso del Estado el 4to Foro: ¡No al fracking! En defensa del territorio, el agua y la vida, enfocado en los riesgos que esta práctica representaría para la Huasteca potosina.

La actividad es convocada por Educación y Ciudadanía A.C. y la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina. Entre los temas contemplados se encuentran los impactos ambientales del fracking en la región, la organización comunitaria para la defensa del territorio, el impulso de un exhorto para su prohibición desde el Congreso local, así como propuestas de desarrollo regional con energías renovables y acciones para la conservación del agua.

La realización del foro ocurre mientras comunidades indígenas de San Luis Potosí mantienen su rechazo a la posible implementación de fractura hidráulica en la Huasteca. Integrantes del Colectivo Jól Dhut´-Timél Ja´ han advertido que recientes planteamientos federales sobre el aprovechamiento de gas natural en yacimientos complejos abren la posibilidad del uso de esta técnica.

En este contexto, Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Huasteca Potosina, ha señalado que el uso de fracking afectaría a 367 comunidades, principalmente tenek y náhuatl, donde se concentra el 70 por ciento de la población regional.

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Por su parte, la presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, ha señalado que el plan estratégico de Pemex mantiene ambigüedad sobre el uso de fracking en México.