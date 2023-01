Indignan a ciudadanos publicaciones de la CEA no relacionadas con el desabasto de El Realito

De los 22 días que van del año, el acueducto de la presa de El Realito solamente ha operado cuatro, por lo que la ciudadanía afectada exige a la Comisión Estatal del Agua (CEA) conocer cuándo serán solventadas las fallas y abastecidos de agua, pues afirman que ya gastaron hasta mil 500 pesos en la compra de pipas.

Por medio de su equipo de prensa, la CEA informó que el consorcio Aquos se encuentra trabajando en la reparación de la tercera falla consecutiva, que en cuanto esté lista y comience el llenado de los tanques será informado a la población.

Pero el hartazgo entre las y los afectados aumenta, quienes exigen una respuesta por parte de la CEA, en las publicaciones que la dependencia replica sobre otros temas del gobierno estatal, le reclaman que no informe sobre el avance de las reparaciones.

Entre las publicaciones que se observan en las cuentas oficiales de la CEA aparecen temas como vialidades rehabilitadas e inauguradas por el gobernador Ricardo Gallardo, calles cerradas en Soledad, detenciones de presuntos ladrones, extorsiones, cursos de inglés y el pronóstico del tiempo, entre otros asuntos, pero en los comentarios de todas ellas se percibe la inconformidad por las fallas del Realito y la falta de información y soluciones.

"No entiendo, por qué la CEA informa otras cosas que no le competen, en vez de informar los asuntos relacionados al agua. Por cierto, cómo va la reparación del Realito, por qué de eso no informan"; "¿Qué pasó con el suministro de agua? Dejen sus publicaciones de asuntos que no les competen e informen que son un organismo incompetente, irresponsable e indiferente", señalan dos de las personas afectadas.

"¿Cuándo tendremos servicio de agua? tenemos más de 3 semanas sin servicio, por qué no le invierten al Realito, conéctenos a otras presas con presión baja, no nos quiten el servicio", dice otro comentario.

Varios comentarios incluso aseguran que no existen las fallas, "es la mentira que dicen, realmente están desviando el agua para la construcción de carreteras y puentes", no obstante, con respecto a las fallas, existen testigos presenciales y videos que documentan las últimas tres fallas, pues incluso han afectado viviendas, un campo deportivo y una milpa.

Con respecto a las pipas, relatan que cada carga de agua en sus aljibes les cuesta entre 500 y 600 pesos, que algunas familias ya contrataron la tercera y van por la cuarta pipa la siguiente semana, en caso de que no se haya solventado la falta de abastecimiento de agua.