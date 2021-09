Industriales calculan pérdidas millonarias por el bloqueo

Las pérdidas aproximadas, por los bloqueos en la carretera 57 y que hicieron que el personal de las empresas de la Zona Industrial no pudiera llegar a realizar su labor, oscilan entre los 50 y 70 millones de pesos por hora, manifestó Juan Puente, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Expuso que se calculan en un 35 y 50% del personal que no pudo llegar a laborar por la imposibilidad de que los camiones de personal pudieran pasar por el cerco vial.

Desmintió que por tal motivo algunas empresas hayan descontado al personal sus sueldos por no llegar a trabajar "no creo que ninguna empresa haya realizado este tipo de descuentos porque no es culpa de los trabajadores".

Juan Puente mencionó que los empresarios rechazan este tipo de bloqueos y que iban a hablar con los manifestantes para hacerles llegar de que están causando una problemática económica a todas las empresas "es una situación que rechazamos rotundamente, se pueden manifestar según sus derechos, pero no afectando a terceros".

El presidente de la UUZI, dijo que al menos dos empresas les informaron del posible paro de sus inversiones en San Luis en caso de que continúen con los bloqueos de la autopista.

"No voy a decir nombres, pero son dos empresas que ya manifestaron irse, nos lo comentaron en el grupo de directores y de consejo que tenemos y fue ahí donde nos lo hicieron saber" comentó.

Es muy importante el tema por lo que debemos de darle tranquilidad a las empresas porque si siguen este tipo de situaciones (bloqueos) se podrían ir las inversiones a otras entidades.

Sobre recurrir a la fuerza pública por los bloqueos, Juan Puente señaló que "es complejo, porque gobierno estatal no atendió esta situación, entonces no deben de suceder, no lo vamos a permitir los empresarios, la zona industrial y los ciudadanos que tomen unos cuantos nuestra ciudad, que por sus inconformidades secuestren la ciudad".