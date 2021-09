INE determina que Gallardo no rebasó los topes de campaña pero multa a partidos por irregularidades en fiscalización

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió hoy que José Ricardo Gallardo Cardona, de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por PVEM-PT, no rebasó el tope de gastos de campaña establecido en 29 millones 223 mil 864.70 pesos.

Sin embargo, multó con 4 millones 691mil 557.47 pesos, 3 millones 835 mil 348.26 pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 856 mil 209.21 pesos al Partido del Trabajo (PT), debido a que se acreditaron irregularidades en materia de fiscalización.

Además, dio vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponda, respecto de los gastos reportados en forma subvaluada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIP).

En sesión extraordinaria semipresencial, donde el dictamen fue votado en lo general por unanimidad, expuso que analizó 19 millones 562 mil 554.92 pesos por gastos dictaminados y 2 millones 687 mil 633.07 pesos por gastos observados, es decir, un total de 22 millones 250 mil 187.90 pesos.

Por lo tanto, hubo una diferencia de 6 millones 973 mil 676.80 pesos, en referencia con el tope de 29 millones 223 mil 864.70 pesos, y "se observa que no se actualiza el rebase al tope de gastos de campaña por la candidatura para el cargo de gubernatura".

De manera desglosada la coalición fue sancionada de la siguiente manera: al PVEM 32 mil 716.35 pesos y 7 mil 303.65 pesos al PT por no reportar con veracidad los egresos por la elaboración de un jingle o melodía publicitaria; 184 mil 428 pesos al PVEM y 41 mil 172 pesos PT por no reportar con veracidad los egresos por arrendamiento del salón fundadores.

Asimismo, 27 mil 958.50 pesos al PVEM y 6 mil 241.50 pesos al PT por no reportar con veracidad los egresos por arrendamiento de inmuebles para eventos de campaña; 18 mil 721.37 pesos al PVEM y 4 mil 179.38 pesos al PT por egreso no reportado por arrendamiento de inmuebles para eventos; un millón 340 mil 092.84 pesos al PVEM y 299 mil 164.45 pesos al PT por egreso no reportado por gastos operativos de eventos de campaña; 504 mil 035.96 pesos al PVEM y 112 mil 521.79 pesos al PT por gastos reportados de forma subvaluada concepto de videos en redes sociales.

Y finalmente un millón 167 mil 780.39 pesos al PVEM y 260 mil 697.15 pesos al PT por gastos operativos de campaña reportados en forma sub valuada; 485 mil 331.65 pesos al PVEM y 108 mil 346.20 pesos al PT por gastos reportados en forma sub valuada correspondientes a pinta de bardas; 53 mil 518.70 pesos al PVEM y 11 mil 947.59 pesos al PT por gastos reportados en forma sub valuada sobre anuncios espectaculares; 20 mil 764.50 pesos al PVEM y 4 mil 635.50 pesos al PT en razón de aportaciones hechos por entes prohibidos.

Una vez votado el dictamen, tanto el PVEM y el Partido Acción Nacional (PAN), promotor de la queja ante el INE, anunciaron que impugnarán la determinación del Consejo General ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Mientras el Verde Ecologista de México lo hará por las sanciones económicas impuestas, Acción Nacional por estar en desacuerdo con el proyecto que resolvió que no hubo rebase de tope de gastos de campañas.