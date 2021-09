Infonavit ha pagado 30 seguros de vivienda por desastres

Durante los ochos meses que han transcurrido de este año, el Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en San Luis Potosí ha hecho efectivo el pago de 30 seguros para viviendas que se han visto afectadas por daños a causa de desastres naturales.

El delegado estatal del Infonavit, Martín Dorantes Peña, precisó que de momento los seguros que han sido solicitados en este rubro son por afectaciones a consecuencia de las inundaciones. Refirió que la mayoría de los seguros que han sido pagados se concentran en la capital potosina, así como en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

En este sentido, dijo que no existe un monto fijo para la cobertura de este seguro ya que, esto puede variar según los daños que presente la vivienda. Para el cobro un ajustador tiene que ir a valorar el inmueble y verificar cuáles fueron los daños que se produjeron por el fenómeno natural, para finalmente calcular el monto total del siniestro.

Tras los sismos que se han registrado en diversos municipios del estado como Villa de Reyes, Zaragoza, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina, el Infonavit de momento no ha registrado ninguna solicitud de seguro por este tipo de desastre natural, no obstante, exhortó a los derechohabientes a que en caso de presentar algún daño acudir a realizar este trámite que es válido siempre y cuando el pago del crédito se encuentre al corriente.