Informe de AMLO, lleno de patrañas: PAN de SLP

El presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de San Luis Potosí, Juan Francisco Aguilar Hernández consideró que hoy se presentó un informe de patrañas, en el cual el presidente demostró que está lejano de la realidad del país en uno de los momentos más críticos para las familias.

Apuntó que en lo dicho por el mandatario se ignoró por completo el desabasto de medicamentos de manera descarada, aún cuando este mal sigue afectando de manera directa a las niñas y niños potosinos y no hay acciones para remediarlo en un corto plazo.

El líder panista indicó que, en el trienio más violento de la historia, es pésimo mensaje para la ciudadanía el decir que hay "paz social", pues dijo que el no reconocer los 91 mil homicidios en los primeros tres años, indica que no hay voluntad de erradicar la violencia que pega en las calles.

Dijo que el bajar 0.5% los homicidios en el país no es un logro, sino una muestra del avance del crimen en las regiones del país, donde las policías municipales están rebasadas por el recorte de recursos que han sufrido.

Aguilar Hernández declaró que preocupa la falta de seriedad del Gobierno para dar datos duros sobre sus resultados, "no están reconociendo los daños que ha dejado la pandemia en nuestro país, por lo tanto, nos están diciendo que no hay interés para atender las consecuencias que afectan a todas las familias", aseguró.

Del mismo modo lamentó que la prioridad siga siendo la inversión en la construcción de las obras faraónicas, aún cuando representan gastos sin sentido para la ciudadanía que hoy no tiene empleo, seguridad social o siquiera acceso a la canasta básica en el país.

Finalmente, planteó que en tres años no ha representado nada el decir misa desde las mañaneras o enredarse en la bandera de la honestidad cuando no hay resultados para las familias mexicanas, que hoy, sufren más por el acceso a la salud, que no pueden salir tranquilas a las calles y no alcanzan a tener una vida digna.