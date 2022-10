Ingresar al campo laboral, reto de personas con discapacidad

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Más de cien personas con discapacidad acudieron este jueves a la jornada de reclutamiento organizada por "Juntos, una experiencia compartida A.C.", evento en el que participaron más de veinte empresas con ofertas laborales exclusivas para este sector en San Luis Potosí.

La jornada celebrada en el hotel María Dolores es parte de las acciones que la organización promueve para lograr la vinculación entre las empresas y personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran en la búsqueda de un empleo.

Durante la inauguración de esta jornada, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Néstor Garza Álvarez refirió que en el estado hay un universo de 25 mil personas con alguna condición de discapacidad, por lo que se busca generar las condiciones para que quienes busquen acceder a una oportunidad laboral, la encuentren.

Los asistentes compartieron que la búsqueda del empleo se convierte en algunas ocasiones un reto, pues existen empresas y personas que "no saben cómo actuar y piensan que por tener una discapacidad no podemos hacer algunas tareas", compartió uno de los jóvenes asistentes quien cuenta con una discapacidad motriz en uno de sus brazos.

Otro de los obstáculos que llegan a padecer es que los puestos que se ofertan sean por "cuotas", sin asignación de tareas que están capacitados para atender. "Una de dos, o no te contratan o piensan que es sólo como para estar ahí, sin hacer nada, cómo de relleno o cumplir una cuota".

Para evitar estas situaciones, Juntos cuenta con un programa "Empodera", el cual brinda la preparación y también define la aptitudes de cada perfil. Asimismo, el Servicio Nacional de Empleo realiza test para determinar las habilidades y áreas en las que se puede postular cada buscador de empleo.

En esta feria participaron 20 empresas de diversos ramos de la industria, ofertando sus múltiples vacantes de las ramas de servicios del sector fabril y hotelero de la entidad, para ser ocupadas por el talento local de personas con discapacidad.

Juntos ha logrado la vinculación con 197 empresas a nivel nacional de las cuales 120 están instaladas en la entidad potosina; de acuerdo a la misma agrupación, el estado potosino se ha posicionado como uno de los estados con mayor índice de colocación laboral de personas con discapacidad en el país.