COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Inicia campaña de vacunación invernal en Soledad

El alcalde y la presidenta del DIF son los primeros en recibirlas

Por Flor Martínez

Octubre 23, 2025 01:23 p.m.
Este jueves 23 de octubre dio inicio en Soledad de Graciano Sánchez la Campaña de Vacunación Invernal contra Influenza y Neumococo 13V, impulsada por los Servicios de Salud y el IMSS Bienestar.

El evento fue encabezado por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y la presidenta del DIF municipal, María del Pilar Cardona Reyna, quienes junto con otros funcionarios, personal del Ayuntamiento y adultos mayores, fueron los primeros en recibir la dosis.

El oficial mayor, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, explicó que con el inicio de la temporada invernal los consultorios médicos municipales comenzaron las acciones preventivas para reducir los casos de enfermedades respiratorias.

Detalló que el municipio cuenta con siete consultorios médicos que ofrecen atención de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde a partir del próximo lunes 27 de octubre se aplicarán las vacunas en mención.

El funcionario señaló que estas acciones del Sector Salud tienen como objetivo que la población esté protegida antes del descenso de las temperaturas.

Recordó que los grupos prioritarios para la aplicación del biológico son mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, menores de edad y personas con enfermedades crónicas o comorbilidades.

Finalmente, destacó que durante el año pasado se aplicaron más de mil 300 dosis en el municipio y que en esta temporada se espera duplicar esa cifra.

