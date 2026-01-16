Inicia instalación de parabuses Metro Red en Soledad

En lo que será la nueva ruta del sistema MetroRed en Soledad de Graciano Sánchez, ya comenzó la instalación de parabuses con plataformas elevadas para el acceso a las unidades que, muy probablemente la próxima semana, comenzarán a dar servicio desde la alameda "Juan Sarabia" hasta la localidad de Cándido Navarro y viceversa.

Uno de estos parabuses puede observarse ya terminado, desde ayer, afuera de la plaza comercial ubicada en la lateral de la carretera a Matehuala y la calle Blas Escontría, muy cerca de la entrada principal a la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en entrevista, dijo ayer que casi con seguridad, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona estará dando el banderazo de salida a la nueva ruta de MetroRed "la próxima semana", aunque no precisó la fecha por cuestiones de agenda del mandatario estatal.

De momento, se desconoce el número de parabuses que serán habilitados a lo largo de la ruta soledense que, entre la Alameda y Cándido Navarro tendrá aproximadamente 19.2 kilómetros de ida y un tanto igual de regreso, para un total de 38.4 kilómetros de recorrido con una duración, también aproximada, de 50 minutos.

Por motivos de vialidad, el servicio no entrará a la cabecera municipal, pero, al parecer, sí conectará con el Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga Leija".