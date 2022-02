Inicia la veda por revocación de mandato

La Consulta para la Revocación de Mandato del Presidente de la República, la cual se realizará el 10 de abril, se informa que inició la suspensión de todo tipo de propaganda y publicidad gubernamental, con excepción en servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

Así lo dio a conocer el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, de conformidad con el artículo 38 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización del proceso.

Precisó que dicha suspensión, comprende desde el cuatro de febrero al diez de abril de 2022, es decir, desde la emisión de la Convocatoria para la ejecución de la Revocación de Mandato y hasta la conclusión de la jornada de consulta revocatoria.

"Ya hemos informado a las autoridades locales que deben abstenerse de hacer promoción de sus actividades de gobierno por cualquier medio de comunicación, sea prensa, televisión, radio y redes sociales", puntualizó.

Por separado la Dirección de Comunicación Social del gobierno municipal giró desde el jueves una circular a "secretarios, directores de áreas e instituciones del Ayuntamiento, miembros del Cabildo, enlaces de comunicación social, responsables de redes sociales oficiales y administradores de portales web", en la que se les explica que de acuerdo a lineamientos del INE, no se podrá difundir propaganda de cualquier orden de gobierno con excepción de las campañas informativas de servicios educativos, salud y/o temas de protección civil en caso de emergencia.

Algunos de los puntos a los que obliga la veda, es no usar el nombre del presidente municipal ni el de cualquier otro funcionario o funcionaria en las informaciones; no usar los logos y membretes del Ayuntamiento o lemas propagandistas del gobierno en turno; no otorgar entrevistas a medios de comunicación ni que la voz del alcalde y/o sus funcionarios se usen en productos multimedia; en comunicados oficiales, informar sólo los hechos y trabajos que realiza la dependencia, no el funcionario o funcio-

naria titular.