Inicia la venta de pirotecnia regulada en la capital

Con la autorización y supervisión de autoridades de los tres niveles de gobierno, este jueves comenzaron a instalarse en diversos puntos de la capital puestos de venta de pirotecnia, cuyos responsables deberán acatar en todo momento las medidas de seguridad indicadas en los cursos previos de capacitación.

Plazas públicas, los alrededores de los templos y centros comerciales son algunos de los puntos tradicionales para la venta de artefactos explosivos que se usan para celebrar el fin de un año y el inicio de otro nuevo.

Sólo este jueves y mañana viernes estará permitida la venta y las personas encargadas de cada puesto deberán aplicar, entre otras medidas de prevención, colocarse a ocho metros de distancia de otros puestos; contar con al menos un extintor de polvo con carga vigente; tener a la mano una cubeta de agua y otra de arena; no tener más de 10 kilos de pirotecnia en el puesto; que el titular y el suplente del puesto sean mayores de edad; no vender mercancía a menores de edad; evitar la venta de pirotecnia prohibida, y tener a la vista señalética de "No Fumar".

También deberán acreditar haber pagado sus permisos en la Dirección de Comercio Municipal y haber tomado el curso de capacitación con Protección Civil.

Según estas dos direcciones del Ayuntamiento capitalino, este año se otorgaron permisos a alrededor de 830 vendedores, cifra ligeramente menor a la del año pasado que fue de 850.

En sus operativos de supervisión, las autoridades deberán revisar también que no haya almacenaje de pirotecnia en automóviles o en bodegas cercanas, ya que esto podría acarrear riesgos a sus manejadores y a la población en general.

En redes sociales, usuarios piden que se deje de adquirir pirotecnia por los riesgos de quemaduras y por los daños que generan a animales domésticos, algunos de los cuales entran en crisis nerviosas que, incluso, les pueden provocar el fallecimiento.