logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala

Reportan labores preliminares en entronques de Matehuala y Villa Hidalgo

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 02:26 p.m.
A
Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala

El Gobierno de San Luis Potosí informó que ya comenzaron trabajos preliminares en los entronques de Matehuala y Villa Hidalgo como parte del proyecto de la nueva autopista San Luis–Matehuala, una vía que busca reducir tiempos de traslado hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con el boletín oficial, la obra es supervisada por la Junta Estatal de Caminos (JEC) y actualmente se encuentra en una fase inicial, sin que se detallen aún los tramos específicos, alcances técnicos ni fechas de conclusión de estos trabajos.

Según la información difundida, la autopista tendrá una longitud de 118 kilómetros, será de cuota y de tipo A4, es decir, una autopista de altas especificaciones, con cuatro carriles, accesos controlados y diseñada para tránsito continuo y transporte de carga pesada.

LEA TAMBIÉN

Nueva autopista recortará 3 horas el trayecto a la frontera

La infraestructura propuesta agilizará el movimiento de viajeros y mercancías, dice la administración estatal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El proyecto está planteado como una alternativa a la carretera federal 57, uno de los principales corredores logísticos del país.

El Gobierno estatal ha vinculado esta obra con una estrategia de conectividad regional, similar a proyectos como la Interserrana que impulsa Nuevo León, con los que se busca acortar distancias hacia la frontera estadounidense y mejorar la competitividad logística.

Nueva autopista San Luis–Matehuala

En este comunicado no se precisan costosplazos ni impactos medibles en tiempos de traslado o comercio exterior.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala
Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala

Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala

SLP

Redacción

Reportan labores preliminares en entronques de Matehuala y Villa Hidalgo

Desaprovechan municipios apoyos para infraestructura hídrica: Conagua
Desaprovechan municipios apoyos para infraestructura hídrica: Conagua

Desaprovechan municipios apoyos para infraestructura hídrica: Conagua

SLP

Ana Paula Vázquez

La dependencia federal recordó que la evaluación de proyectos se realiza con base en criterios técnicos y de beneficio social

Arzobispo encabeza clausura del Año Jubilar 2025
Arzobispo encabeza clausura del Año Jubilar 2025

Arzobispo encabeza clausura del Año Jubilar 2025

SLP

Martín Rodríguez

Cavazos Arizpe insta a seguir siendo peregrinos de la esperanza y artesanos de la paz

Admite Segam mala calidad del aire en SLP
Admite Segam mala calidad del aire en SLP

Admite Segam mala calidad del aire en SLP

SLP

Samuel Moreno

Se trabajará en el fortalecimiento de acciones y estrategias durante 2026, dijo Sonia Mendoza