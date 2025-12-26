Inician trabajos de la nueva autopista San Luis–Matehuala

El Gobierno de San Luis Potosí informó que ya comenzaron trabajos preliminares en los entronques de Matehuala y Villa Hidalgo como parte del proyecto de la nueva autopista San Luis–Matehuala, una vía que busca reducir tiempos de traslado hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos.

De acuerdo con el boletín oficial, la obra es supervisada por la Junta Estatal de Caminos (JEC) y actualmente se encuentra en una fase inicial, sin que se detallen aún los tramos específicos, alcances técnicos ni fechas de conclusión de estos trabajos.

Según la información difundida, la autopista tendrá una longitud de 118 kilómetros, será de cuota y de tipo A4, es decir, una autopista de altas especificaciones, con cuatro carriles, accesos controlados y diseñada para tránsito continuo y transporte de carga pesada.

El proyecto está planteado como una alternativa a la carretera federal 57, uno de los principales corredores logísticos del país.

El Gobierno estatal ha vinculado esta obra con una estrategia de conectividad regional, similar a proyectos como la Interserrana que impulsa Nuevo León, con los que se busca acortar distancias hacia la frontera estadounidense y mejorar la competitividad logística.

En este comunicado no se precisan costos, plazos ni impactos medibles en tiempos de traslado o comercio exterior.