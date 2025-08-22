Iniciará la Rosario Castellanos con 800 estudiantes: SEGE

El próximo 8 de septiembre iniciará el ciclo escolar en el campus San Luis Potosí de la Universidad Rosario Castellanos (URC), que hasta el momento registra un avance del 80 por ciento, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

"Las (carreras) más importantes, son las dos ingenierías que nacen en San Luis Potosí, que es la de ingeniería en robótica y la de ingeniería en Inteligencia Artificial", añadió.

Describió que se inscribieron 3 mil 400 jóvenes en la plataforma de la casa de estudios, de los cuales, se seleccionaron 800 aspirantes después de realizar un curso propedéutico, donde fue analizado su desempeño en diferentes áreas académicas.

Sin embargo, anunció que, ante la visita de personal directivo de la Rosario Castellanos a la capital potosina, se propondrá promover una nueva convocatoria para incorporar a 100 estudiantes más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí