Inoportuno intentarcambiar deuda: BBR

En este momento, ya no es oportuno retomar la propuesta de la deuda pública estatal, sobre todo por el contexto electoral, ya que puede prestarse a suspicacias, consideró Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.

La legisladora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contextualizó que hace varios meses se trató la moción en el Pleno del Congreso del Estado, pero se desestimó.

Benavente Rodríguez expuso que a seis meses de la conclusión de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López, ya no es adecuado volver a presentar el planteamiento ante el Poder Legislativo.

Consideró que el Gobierno del Estado puede optar por buscar otras estrategias para hacerse de recursos económicos, por ejemplo, estimular con descuentos el pago de las licencias o de los derechos vehiculares.

"Yo por lo menos como presidenta de la Comisión de Gobernación, me queda claro que ya no es el momento. Este tema tuvo su momento para subirse (al Pleno), no hubo los votos suficientes y ahorita ya no es momento", remató.

En enero pasado, el dictamen sería votado en sesión plenaria, sin embargo, las comisiones legislativas decidieron bajarlo de la orden del día. Hasta el momento ya no se ha intentado volver a subirlo a discusión.