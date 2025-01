Inpojuve y UASLP desairan plataforma anticorrupción: SEA

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no se han adherido a la plataforma de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política estatal anticorrupción, lo que los ha hecho acreedores de una recomendación y un exhorto, respectivamente, por parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El titular del Secretariado Ejecutivo del SEA, Jesús Rafael Rodríguez, presentó ante el Congreso del Estado su informe de actividades correspondiente al 2024.

Mencionó que se emitió la recomendación 2/2024 dirigida a 14 municipios y un solo entre del Ejecutivo Estatal, el Inpojuve, por no adherirse a dicha plataforma.

Por otro lado, se emitieron exhortos en 2024 por recomendaciones hechas en 2023 que no fueron cumplidas, entre ellos uno dirigido a la UASLP por el mismo motivo.

Jesús Rodríguez explicó que la adhesión a la plataforma consiste en cumplir con las obligaciones establecidas por el SEA que le correspondan a cada ente, por ejemplo, publicar las declaraciones patrimoniales de servidores públicos.

Añadió que, incluso, la propia UASLP ha colaborado con el SEA en construir políticas anticorrupción, sin embargo, se han negado a dar cumplimiento a algunas estipulaciones.

"Lo que nos comentan en nuestra máxima casa de estudios es la parte de autonomía universitaria, así nos han contestado inclusive oficialmente, y que por ello no tendrían la obligación desde su punto de vista jurídico", comentó.

El secretario ejecutivo de SEA mencionó que un caso similar sucedió con la Universidad Autónoma de Hidalgo, quienes interpusieron un amparo para no publicar sus declaraciones patrimoniales, sin embargo, el fallo no fue favorable para la institución educativa.

Además de los exhortos y recomendaciones, el SEA no cuenta con mecanismos para sancionar a los entes que no cumplan con las políticas estatales anticorrupción, por lo que sólo estarán a la espera de que puedan dar cumplimiento a dichas resoluciones.