Instalan nuevamente semáforos del Eje 114

Ya fueron reinstalados los semáforos que provocaban accidentes en el cruce del Eje 114 de la Zona Industrial y la Avenida Industrias, pero a cambio, toda la avenida se encuentra en penumbras.

El 3 de noviembre del año pasado, vecinos de los fraccionamientos Don Miguel e Industrial San Luis, denunciaron la ausencia de un semáforo en el cruce del Eje 114 y la Avenida Industrias, condición que exponía a los automovilistas y a los operadores de transporte urbano y de personal a sufrir un accidente grave.

Los semáforos ya se encuentran colocados en su posición normal y debidamente en funcionamiento, pero alguien afectó la red de alumbrado público y toda la avenida se encuentra a oscuras.

Aquella vez, los vecinos denunciaban que "a la buena de Dios", automovilistas, camioneros urbanos, traileros y cientos de operadores de autobuses de transporte de personal, se las arreglan para cruzar el Eje 114 y la Avenida Industrias, en la Zona Industrial por el semáforo averiado. La caída de un semáforo provocó múltiples accidentes desde hacía ya varios meses.

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Los camiones sorteaban el tráfico vehicular y esperaban un turno de paso porque no servían ni los semáforos ni las flechas. Estas últimas ya fueron colocadas y a ellas agregaron nueva señalización vial.

El problema evolucionó a otro aspecto, porque ahora lo que no sirve es el alumbrado público y expone a la inseguridad por igual a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos particulares de trabajadores, clientes o gente que desarrolla actividades administrativas, automóviles oficiales de dependencias gubernamentales municipales, estatales y federales, camionetas de fletes y autobuses urbanos que entran o salen de servicio.

El año pasado, algún vehículo derribó el semáforo que apunta hacia los vehículos que provienen de la zona habitacional del fraccionamiento Industrial San Luis y los automovilistas trataban de cruzar entre los carriles de tráfico de camiones.