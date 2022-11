Instalarán en plaza de Los Fundadores pantallas para ver el Mundial de Qatar

A-AA+

En las redes sociales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí se anunció la instalación de megapantallas para seguir el Mundial Qatar 2022. La administración invitó a la población a acudir el próximo sábado 26 de noviembre del 2022 a disfrutar del segundo partido entre México y Argentina, correspondiente a la Fecha 2 del Grupo C.

El pasado martes se transmitió el juego de la selección nacional contra su similar de Polonia, donde a pesar de no haber goles, el ambiente de fiesta y algarabía en los presentes nunca se termino.

¿Dónde se instalarán las megapantallas para ver el Mundial Qatar 2022?

En la Plaza de los Fundadores de San Luis Potosí se colocará una de las pantallas gigantes para ver el partido de este sábado 26 de noviembre.

El juego está programado para iniciar a las 13:00 horas, pero las personas pueden asistir una hora antes para participar en las dinámicas. La administración anunció que en el siguiente juego habrá balones y muchos regalos más cortesia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

También se instalarán juegos de mesa como futbolitos y demás dinámicas para ser disfrutadas por toda la familia. En esta zona se colocan las megapantallas, que miden 10 metros de largo por 5.5 metros de alto, enmarcada en una portería con diseño gráfico alusivo al Mundial Qatar 2022, sillas y áreas de destrezas para el público asistente.

¿Habrá pantalla para ver el partido en Soledad?

Este próximo 26 de noviembre, las y los soledenses también podrán disfrutar de la transmisión gratuita del partido de la Selección Mexicana contra Argentina en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, así lo informó el Ayuntamiento de Soledad a través de la Dirección de Deportes de Soledad de Graciano Sánchez.

La presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, aseguró que se espera la visita de las y los aficionados en la Plaza Principal del municipio y en la Plaza Citadina ubicada en Soledad, para que chicos y grandes disfruten a través de pantallas gigantes el partido, de manera gratuita.

La proyección del partido será a partir de las 12:30, no obstante, se recomienda a las y los interesados en seguir la transmisión del partido llegar antes para asegurar un lugar para disfrutar del encuentro entre México y Argentina.

Noyola Cervantes, precisó que será un evento cien por ciento familiar, por lo que pueden acudir personas de todas las edades, pues se estima que con este evento deportivo se promueva la unión familiar entre los habitantes del municipio.

Así se vive el ambiente en la Plaza de los Fundadores en SLP

Una peculiaridad en la transmisión pasada fue que algunos de los asistentes armaron una carne asada. En un clip de video que circula en redes sociales se puede ver a varios jóvenes prepar carbón, mientras de fondo se oyen las pantallas gigantes con el juego de la Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022.

¿Dónde habrá más pantallas gigantes en SLP?

Gallardo Cardona detalló contar con todos los permisos para la transmisión del Mundial Qatar 2022 y anunció se van a instalar más pantallas en diferentes puntos de la ciudad.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, es probable que se coloquen las megapantallas y se espera permanecerán para otros juegos atractivos como semifinales o la final de Qatar 2022.

Además, la dirección de la Cineteca Alameda pidió estar atentos en sus redes sociales para dar más información respecto a la transmisión de los juegos del mundial.

Ya que en este recinto se tendrá un cupo limitado y deben respetar una dinámica de acceso al lugar.