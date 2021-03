Instauran comisiones jurisdiccionales para investigar quejas contra funcionarios municipales

En sesión ordinaria privada, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó la instauración de comisiones jurisdiccionales para tratar tres casos de presuntas faltas administrativas, atribuidas a funcionarios municipales en funciones.

Los tres asuntos fueron remitidos por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, cuya instancia detectó evidencia de faltas administrativas de los servidores públicos.

Al respecto, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, informó que la instrucción del Tribunal versa en la instalación de las jurisdiccionales, a fin de determinar qué amonestación o sanción es aplicable a los imputados.

En entrevista, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que el dictamen votado procedente se remitió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuerpo colegiado encargado de valorar cuáles congresistas integrarán cada una de las mismas.

Benavente Rodríguez puntualizó que, si hay voluntad política, en la próxima reunión de la Jucopo tendrían que integrarse las comisiones, y con ello, iniciar los trabajos respectivos de revisión de expedientes y hacerse de mayor documentación y criterios, en caso de ser necesario.

"Es importante señalar, que no es: en una se toman los tres. Las jurisdiccionales, todas se constituyen para casos ex profesos y solamente tienen vida por el período de análisis del tema en particular", aclaró.