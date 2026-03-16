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Intensifican vigilancia sobre los motociclistas

Por Rolando Morales

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Intensifican vigilancia sobre los motociclistas

Ante el incremento en el uso de motocicletas como medio de transporte en la capital potosina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene operativos especiales para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito.

El titular de la dependencia, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que entre las principales acciones se encuentra la supervisión para evitar que en las motocicletas viajen más de dos personas, además de verificar que los conductores respeten los límites de velocidad y las restricciones de circulación en algunas vialidades.

Entre estas zonas se encuentra la Avenida Salvador Nava Martínez, donde no está permitido el tránsito de motocicletas con cilindrada menor a 450 centímetros cúbicos.

El funcionario señaló que el crecimiento del parque de motocicletas representa un reto para la autoridad, ya que cada vez más personas optan por este tipo de transporte, lo que obliga a reforzar la vigilancia y las acciones preventivas.

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