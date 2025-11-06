Interapas aprueba Ley de Cuotas y Tarifas sin aumentos para 2026

La Junta de Gobierno de Interapas aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2026, la cual no contempla incrementos en los cobros por el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. El ajuste previsto responde únicamente a la obligación legal de actualizar los montos conforme al Índice Nacional de Precios Productor (INPP).

De acuerdo con el organismo, esta medida busca mantener el equilibrio financiero del sistema sin afectar de manera significativa a la población, particularmente al sector doméstico popular, cuyas tarifas sólo se ajustarán de acuerdo con el índice inflacionario vigente.

Tras la aprobación, el documento ya fue enviado al Congreso del Estado de San Luis Potosí para su análisis y eventual aval dentro del paquete fiscal del próximo año.

Durante la sesión participaron el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz; el alcalde de Cerro de San Pedro, Ángel de Jesús Nava Loredo; y el secretario del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, en representación del alcalde Enrique Galindo Ceballos.

También asistieron regidores de los tres municipios, así como Héctor Mario Hinojosa Muñiz, representante de los usuarios domésticos, y Fernando Díaz León, dirigente de la Canaco.

Interapas destacó que la actualización de tarifas permitirá sostener las operaciones y los programas de mantenimiento de la red hidráulica, además de garantizar la continuidad de obras de rehabilitación en zonas con mayores rezagos en el suministro, particularmente en colonias del norte y oriente de la capital potosina.