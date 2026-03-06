logo pulso
SLP

Interapas desmiente a Gámez Macías sobre sus oficinas en Soledad

El organismo rechazó las acusaciones del diputado sobre despidos y cierre de la sede

Por Rolando Morales

Marzo 06, 2026 01:36 p.m.
A
Interapas desmiente a Gámez Macías sobre sus oficinas en Soledad

El organismo operador de agua Interapas desmintió la versión difundida por el diputado local Luis Fernando Gámez Macías sobre un presunto desmantelamiento de su delegación en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y aseguró que la oficina continúa operando con normalidad y brindando atención a la ciudadanía.

A través de un posicionamiento, el organismo informó que la delegación mantiene activos todos sus servicios y trámites para usuarios tanto de Soledad como de Cerro de San Pedro, por lo que los ciudadanos pueden acudir sin interrupciones a realizar gestiones relacionadas con el servicio de agua potable.

Entre los trámites que se realizan en la oficina se encuentran el pago de recibos, aclaraciones y revisión de cuentas, actualización de datos de usuarios, convenios de pago, recepción de documentos para el programa de incentivos fiscales "Beneficio 50", así como orientación sobre los servicios que presta el organismo.

El Interapas detalló que la delegación se encuentra ubicada en avenida Acceso Norte 80-A, en la colonia Industrial Mexicana, y opera de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

LEA TAMBIÉN

Reactiva el Interapas varios pozos

En un intento por estabilizar el suministro de agua en distintos sectores de la zona metropolitana, el Interapas intensificó en las últimas semanas la rehabilitación y reactivación de varios pozos que...

El pronunciamiento surge luego de que el diputado Gámez Macías señalara públicamente que la oficina estaba siendo desmantelada, que se habían despedido a más de 60 trabajadores y que incluso se contemplaba el cierre del inmueble, situación que, afirmó, generaba incertidumbre entre usuarios que requieren realizar trámites o presentar quejas por el servicio.

El organismo operador rechazó dichas versiones y reiteró que la atención a las familias de Soledad de Graciano Sánchez continúa de manera habitual en la delegación, por lo que invitó a los usuarios a acudir directamente a las oficinas para realizar cualquier gestión relacionada con el servicio.

