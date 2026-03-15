Interapas niega que carga de pipas afecte pozo de Villa Magna

En el fraccionamiento Villa Magna, el organismo operador Interapas informó que cuenta con infraestructura destinada al llenado rápido de pipas, la cual tiene como objetivo abastecer con agua potable a colonias que enfrentan problemas de suministro debido a las fallas recurrentes del sistema de El Realito. De acuerdo con el propio organismo, estas maniobras forman parte de los operativos de distribución emergente y no afectan el abastecimiento de agua para los habitantes de este fraccionamiento; sin embargo, vecinos de la zona han solicitado mayor claridad sobre estas operaciones ante la constante presencia de pipas cargando agua en el pozo del lugar.

La aclaración surge luego de que habitantes del sector manifestaran preocupación por lo que consideran una extracción constante de agua para el llenado de pipas, situación que ha generado dudas sobre si esta actividad podría impactar el suministro en la colonia.

Frente a estas inquietudes, el organismo reiteró que la infraestructura instalada en el lugar fue diseñada precisamente para facilitar el llenado de unidades de reparto sin comprometer el suministro destinado a la red que abastece a los domicilios del fraccionamiento.

Además, se informó que a partir de este sábado el sistema de abastecimiento proveniente de El Realito entró nuevamente en operación. Con ello, se prevé que el suministro de agua potable comience a restablecerse de forma gradual en las colonias que se habían visto afectadas por la interrupción del servicio.

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Pese a ello, habitantes de Villa Magna insistieron en la necesidad de que las autoridades proporcionen mayor claridad sobre la operación de las pipas y el funcionamiento del pozo de la zona. Señalan que la actividad de carga de agua no es un hecho reciente, sino que se ha observado durante varios meses, lo que ha generado la percepción de que la extracción para abastecer pipas se ha vuelto una práctica constante.

Los vecinos consideran que la falta de información precisa sobre estos operativos ha alimentado la preocupación entre la comunidad, por lo que pidieron que se transparenten los criterios con los que se realizan estas maniobras, así como la cantidad de agua que se extrae del punto de carga y los destinos a los que se distribuye.