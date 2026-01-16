Interapas, preparado para "divorcio" de Soledad y Pozos: Galindo

El alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que una eventual desincorporación de Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador de agua implicaría cambios importantes en la estrategia financiera y operativa, aunque aseguró que la capital está preparada para enfrentar ese escenario.

Galindo señaló que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación formal sobre los procedimientos de desincorporación. "Como presidente de la Junta de Gobierno no he recibido absolutamente nada", dijo, aunque confirmó que ha tenido pláticas con el alcalde de Soledad y que ambos coinciden en que cualquier separación debe realizarse sin afectar a la ciudadanía.

El alcalde comparó el proceso con un "divorcio" que debe darse de mutuo acuerdo, cuidando que quienes no sufran sean los ciudadanos. Explicó que la situación de Soledad y la de Villa de Pozos no es igual: Soledad forma parte del Interapas, mientras que Pozos mantiene una relación mediante un convenio contractual, por lo que su salida implicaría una ruta jurídica distinta.

Sobre la propuesta del Ejecutivo estatal de perdonar la cartera vencida en Villa de Pozos una vez que se concrete su desincorporación, Galindo afirmó que esa decisión ya no correspondería al Interapas ni a su Junta de Gobierno. "Ya cada quien va a revisar sus cuentas, analizar su viabilidad financiera y decidir lo que necesita. Esa será una decisión de cada presidente municipal", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, subrayó que el impacto financiero directo para el Interapas dependerá de cómo queden definidas las separaciones. No obstante, adelantó que la capital ha hecho cálculos técnicos y financieros para estar lista ante un escenario de "divorcio" institucional. "Sí cambia la estrategia, cambia la planeación y la organización del manejo del agua, pero estamos totalmente listos para eso", afirmó.

Galindo destacó que San Luis Potosí concentra la mayor parte de la infraestructura hidráulica: de los 160 pozos activos, más de 100 están en la capital, además de que ahí se localizan las principales presas y plantas de filtración.

En contraste, gran parte de la infraestructura de descargas y drenaje se encuentra en Soledad y Pozos, lo que obligaría a establecer convenios técnicos entre municipios para garantizar el servicio.

Finalmente, reiteró que su prioridad es garantizar agua, drenaje y saneamiento a la población de la capital, independientemente de que se mantenga o no el esquema actual del Interapas. "Yo me estoy preparando si hay una separación. Estoy listo y no tengo problema, pero como alcalde debo garantizar los servicios a la gente de San Luis Potosí", concluyó.