Intervendrán 8 inmuebles más por avanzado deterioro

Dueños de casas son clave para autorizar las rehabilitaciones y reducir focos de inseguridad, dijo Enrique Galindo

Por Rolando Morales

Agosto 13, 2025 11:39 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Actualmente, el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene un total de ocho inmuebles registrados con cierto grado de deterioro y que se encuentran en la espera de autorización por parte de los dueños, para que puedan ser intervenidas.

“Tenemos unas 8 casas parecidas (a la casona de Venustiano Carranza), dos en el Centro Histórico, pero hay una regla fundamental que es la autorización de los dueños, finalmente es propiedad privada, lo hacemos de manera conjunta y le buscamos una utilidad para la ciudad”, explicó el alcalde Enrique Galindo.

El edil afirmó que tras la intervención de la casona ubicada en la Avenida Venustiano Carranza han incrementado las denuncias de inmuebles abandonados en diversos puntos de la capital y que se han convertido en focos de inseguridad, por lo que la ciudadanía ha pedido la misma intervención para estas casas.

Afirmó que estas ocho casas se ubican en Las Terceras, en Imperio Azteca, en Reforma, a la altura de 20 de noviembre, en Bolívar, etc. Por lo que añadió, estas ya se encuentran en proceso de contactar a los dueños para gestionar la intervención.

“Ha generado que la población esté atenta a estos puntos de contaminación, no es un tema de rescate del espacio, sino de quitar el foco de infección criminal y ahí yo te diría que tenemos 8 casas identificadas que están en el proceso”.

