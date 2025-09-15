Intervendrán zanja abierta por Seduvop en El Sauzalito

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que durante la presente semana se intervendrá el espacio de El Sauzalito que fue dañado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en el pasado mes de mayo.

Cabe recordar que en el pasado mes de mayo la dependencia estatal dañó una área verde de propiedad municipal cerca de la Avenida de las Torres y la calle San Gustavo, en un intento fallido de lotificación para vivienda social estatal, donde actualmente falta reforestación, reposición de juegos infantiles y porterías de fútbol, además de generar hundimientos, grietas y daños en calles como San Gustavo que ponen en riesgo la circulación y la seguridad comunitaria.

"Tenemos árboles suficientes para poderlo realizar, pero no solamente eso sabemos que se quedó por ahí con la maquinaria y se hizo una zanja, se pidió también que por parte de obras públicas pudiéramos intervenir esta semana".

El funcionario municipal afirmó que pese a que la acción fue ocasionada por la dependencia estatal, se instruyó para que las áreas municipales correspondientes intervengan en la zona para rehabilitar este espacio comunal a más de 4 meses que ocurrió este hecho.

Ante esta situación, Christian Azuara externó que antes de debatir en la responsabilidad de la Seduvop ante esta intervención que no se concretó, es imperativo recuperar el espacio en favor de la ciudadanía del El Sauzalito.