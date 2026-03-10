Intervienen 10 tiraderos clandestinos en la capital

Además del combate a los tiraderos clandestinos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha puesto especial atención en la presencia de residuos electrónicos, debido a los riesgos ambientales y de salud que pueden generar cuando son abandonados o quemados en estos espacios.

El director de Ecología municipal, Jaime Mendieta Rivera, señaló que la temporada de estiaje y los incendios registrados en zonas cercanas a la capital potosina han complicado la calidad del aire, situación que se agrava cuando en los tiraderos irregulares se queman materiales contaminantes.

Indicó que, a través del programa de Ecología Táctica, el municipio ha intervenido 10 tiraderos clandestinos de gran tamaño, de los cuales se han retirado más de 3 mil toneladas de residuos, recuperando estos espacios para la ciudadanía.

Explicó que la zona norte de la ciudad continúa siendo el punto con mayor incidencia de este problema, ya que por esa área suelen concentrarse desechos provenientes de distintos sectores de la capital, lo que históricamente ha favorecido la formación de basureros irregulares.

Sin embargo, advirtió que dentro de los materiales encontrados en estos sitios, uno de los que más preocupa a la Dirección de Ecología es el de aparatos electrónicos, ya que contienen componentes químicos que al entrar en combustión liberan contaminantes que se convierten en partículas PM2.5, consideradas altamente dañinas para la salud.

Ante ello, el funcionario destacó que el municipio mantiene un programa permanente para la captación de electrónicos en desuso, mediante el cual se recolectan alrededor de 10 toneladas al mes, mismas que son canalizadas a una empresa especializada para su correcto procesamiento dentro de esquemas de economía circular.

Añadió que los ciudadanos pueden llevar estos artículos a los contenedores instalados en la Unidad Administrativa Municipal o en Casa Colorado, e incluso solicitar su recolección a través de los canales de comunicación de la Dirección de Ecología.

Finalmente, Mendieta Rivera reiteró el llamado a la población para evitar la quema de basura y respetar los días y horarios del servicio de recolección, con el fin de reducir focos de contaminación que afectan la calidad del aire en la capital potosina.