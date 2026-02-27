Pepenadores forman pequeños "tiraderos clandestinos"

En diversos puntos de la vía del ferrocarril a Tampico, que cruza la zona urbana de Soledad, personas dedicadas a la recolección de basura para extraer de ella materiales reciclables van formando pequeños "tiraderos clandestinos".

Algunos de éstos se ubican a lo largo de la avenida Eucaliptos, importante vialidad que comunica a varias colonias del poniente del municipio. Estos puntos, si no se atienden con prontitud, podrían crecer y afectar la salud de las familias que residen cerca.

En ambas orillas de la vía férrea es posible identificar concentraciones de basura principalmente de origen doméstico, pero también restos de construcciones (escombro) y algunos electrodomésticos que probablemente fueron quemados para extraer materiales vendibles como el alambre de cobre.

También hay evidencia de que dichas "quemazones" han afectado la vegetación cercana, posiblemente a causa de vientos que pudieron propagar las llamas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Quienes tienen sus viviendas al borde de las vías del ferrocarril, comentan que la zona ha sido, durante años, un espacio para el depósito clandestino de residuos. Sin embargo, señalan que la reciente urbanización a aminorado ese problema y sólo pidieron a la autoridad municipal tener más vigilancia en la avenida Eucaliptos y procurar que la maleza en torno a la vía no crezca demasiado.