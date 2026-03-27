Intervienen letras monumentales con arte urbano por festival en SLP
Obras aluden a tradiciones locales
Artistas urbanos intervinieron las letras monumentales de San Luis Capital como parte del Festival Internacional San Luis en Primavera, con obras que hacen referencia a tradiciones como la Procesión del Silencio.
La intervención convirtió el espacio en una pieza colectiva que refleja elementos de identidad local, historia y expresiones culturales propias de la temporada.
De acuerdo con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, estas acciones buscan acercar el arte a espacios públicos y reforzar la oferta cultural durante el festival.
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