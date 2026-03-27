Intervienen letras monumentales con arte urbano por festival en SLP

Artistas urbanos intervinieron las letras monumentales de San Luis Capital como parte del Festival Internacional San Luis en Primavera, con obras que hacen referencia a tradiciones como la Procesión del Silencio.

La intervención convirtió el espacio en una pieza colectiva que refleja elementos de identidad local, historia y expresiones culturales propias de la temporada.

De acuerdo con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, estas acciones buscan acercar el arte a espacios públicos y reforzar la oferta cultural durante el festival.