logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Intervienen letras monumentales con arte urbano por festival en SLP

Obras aluden a tradiciones locales

Por Redacción

Marzo 27, 2026 02:54 p.m.
A
Intervienen letras monumentales con arte urbano por festival en SLP

Artistas urbanos intervinieron las letras monumentales de San Luis Capital como parte del Festival Internacional San Luis en Primavera, con obras que hacen referencia a tradiciones como la Procesión del Silencio.

La intervención convirtió el espacio en una pieza colectiva que refleja elementos de identidad local, historia y expresiones culturales propias de la temporada.

De acuerdo con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, estas acciones buscan acercar el arte a espacios públicos y reforzar la oferta cultural durante el festival.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Intervienen letras monumentales con arte urbano por festival en SLP
Intervienen letras monumentales con arte urbano por festival en SLP

Intervienen letras monumentales con arte urbano por festival en SLP

SLP

Redacción

Obras aluden a tradiciones locales

Avanza reforma para incluir economía regenerativa en ley estatal
Avanza reforma para incluir economía regenerativa en ley estatal

Avanza reforma para incluir economía regenerativa en ley estatal

SLP

Redacción

Buscan dar incentivos a proyectos ambientales

Exhortan a municipios a reforzar brigadas contra incendios
Exhortan a municipios a reforzar brigadas contra incendios

Exhortan a municipios a reforzar brigadas contra incendios

SLP

Redacción

Van 37 incendios y 18 mil hectáreas afectadas

Salud mental debe atenderse desde el primer nivel: Frinné Azuara
Salud mental debe atenderse desde el primer nivel: Frinné Azuara

Salud mental debe atenderse desde el primer nivel: Frinné Azuara

SLP

Redacción

Buscan dejar hospitales psiquiátricos