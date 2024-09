Remodelan mercado República y se inunda

A pesar de las recientes obras de remodelación en el mercado República, los comerciantes sufrieron inundaciones tras las recientes lluvias del fin de semana y el lunes pasado, lo que se tradujo en pérdidas económicas.

Los comerciantes señalaron que las obras de reciente inauguración son “de mala calidad y solo para presumir” puesto que durante las recientes e intensas lluvias que azotaron la zona metropolitana de la ciudad, las aguas se filtraron por el techo afectando a los múltiples negocios del mercado.

Señalaron que durante la tarde de ayer las filtraciones de agua comenzaron a extenderse en el interior del mercado, afectando los diversos locales. Los comerciantes señalaron que perdieron hasta 30 por ciento de sus mercancías debido a las lluvias.

Del mismo modo añadieron que debido a las lluvias y el puente percibieron una baja en sus ventas durante el fin de semana, aunado al puente y la falta de afluencia propició esta situación, por lo que múltiples locatarios prefirieron cerrar sus negocios para evitar mayores pérdidas.

Añadieron que las lluvias también provocaron inundaciones en el estacionamiento subterráneo del mercado, en el cual se registraron encharcamientos de gran nivel que dificultaron el acceso y la salida de automóviles. También señalaron que las obras no tomaron en cuenta estos elementos puesto que actualmente el estacionamiento no cuenta con la iluminación adecuada y los sanitarios no se encuentran en las condiciones necesarias para su uso.