Investiga FGE asalto armado a cenaduría

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que ya fue presentada una denuncia al menos, por parte de las víctimas de un asalto en una cenaduría de la colonia Popular, ubicada en la capital potosina, y que ya se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de identificar a los delincuentes.

De momento, la institución no brindó mayores detalles del caso para no afectar el trabajo de la Policía de Métodos de Investigación que ya trabaja en campo para reunir información.

En páginas diversas de internet, abundan los consejos respecto a cómo proceder en caso de ser víctima de un asalto en un restaurante y qué es lo más importante por hacer después de sucedido el hecho.

Se advierte, por ejemplo, que este tipo de delitos va al alza y que es mejor acudir a sitios públicos sin celulares, sin joyas o prendas caras y con poco efectivo o con tarjetas bancarias de límite reducido o que cuenten con medidas adicionales de seguridad como la ausencia de números.

Durante el asalto, se aconseja no oponer resistencia; no observar a los asaltantes; proteger a los acompañantes menores; no intentar huir y tratar de no caer en histeria colectiva, pues todo esto puede ocasionar que la víctima se vuelva blanco de una agresión enfocada por parte de los criminales.

Después del asalto, se recomienda llamar a las autoridades y proporcionar la mayor cantidad de detalles de los hechos; formalizar la denuncia; bloquear tarjetas bancarias y el número de teléfono móvil, así como avisar a familiares que no hagan caso de llamadas de extraños.