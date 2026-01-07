Investiga FGE caso de disparos al aire

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación de oficio tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a asistentes realizando disparos al aire durante una boda celebrada en la comunidad de Las Negritas, en el municipio de Guadalcázar.

La titular de la institución, Manuela García Cázares, informó que no fue necesaria una denuncia formal para iniciar las indagatorias, al tratarse de hechos que involucran la portación y uso de armas de fuego en un evento público, situación que puede constituir un delito y representar un riesgo para la integridad de terceros.

La fiscal señaló que, aunque en algunas comunidades esta práctica suele asumirse como parte de las celebraciones, el uso de armas de fuego en ese contexto no es una conducta permitida por la ley, ya que puede derivar en lesiones o incluso en la pérdida de vidas humanas, debido a la trayectoria impredecible de los proyectiles.