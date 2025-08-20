logo pulso
Investiga FGE dos ataques con ácido a mujeres en 2025

Uno de los hechos fue en Ciudad Fernández y otro en la capital

Por Rubén Pacheco

Agosto 20, 2025 12:04 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

En lo que va del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, registra la apertura de dos carpetas de investigación por ataques con ácido en contra de mujeres.

El más recientes de los asuntos se suscitó en el municipio de Ciudad Fernández; y otro coresponde a un hecho denunciados en la capital.

María Manuela García Cázares, titular de la FGE, explicó que derivado de reforma del Congreso del Estado, ahora cualquier hecho delictivo con ese tipo de características se investiga de oficio.

Sobre la causa penal en la zona media, expuso que, si bien la Policía de Investigación (PDI) se encuentra en proceso de la integración y recopilación de información, por cuestiones de secrecía no puede difundir más datos del caso.

