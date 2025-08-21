logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Investiga FGE dos ataques con ácido

Por Rubén Pacheco

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Investiga FGE dos ataques con ácido

En lo que va del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, registra la apertura de dos carpetas de investigación por ataques con ácido en contra de mujeres.

El más reciente de los asuntos se suscitó en el municipio de Ciudad Fernández; y otros corresponde a hechos denunciados en la capital potosina.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, explicó que derivado de reforma del Congreso del Estado, ahora cualquier hecho delictivo con ese tipo de características se investiga de oficio.

Sobre la causa penal en la Zona Media, expuso que, si bien la Policía de Investigación (PDI) se encuentra en proceso de la integración y recopilación de información, por cuestiones de secrecía no puede difundir más datos del caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tales hechos podrían tipificarse como tentativa de feminicidio, pues la utilización de ácido se considera como una de 7 razones de género para considerarlo como tal, de acuerdo con el numeral 135 del Código Penal del Estado.

“Se halla infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, entre ellas las provocadas por ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento”, precisa la fracción tercera del citado artículo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

J. M. Navarro arranca la construcción del colector de Acceso Norte
J. M. Navarro arranca la construcción del colector de Acceso Norte

J. M. Navarro arranca la construcción del colector de Acceso Norte

SLP

Redacción

Con una inversión sin precedentes, el alcalde transformará la icónica avenida con alumbrado táctico

San Luis, tercero en robo de metales
San Luis, tercero en robo de metales

San Luis, tercero en robo de metales

SLP

EFE

Concentra el estado 5% de la incidencia nacional del robo de carga, con un incremento notorio, destaca consultora

Ricardo Gallardo entrega más terrenos en la Ciudad Satélite
Ricardo Gallardo entrega más terrenos en la Ciudad Satélite

Ricardo Gallardo entrega más terrenos en la Ciudad Satélite

SLP

Redacción

Parte del Programa Tu Casa, Tu Apoyo para familias sin hogar

Enfermedad renal: mal silencioso
Enfermedad renal: mal silencioso

Enfermedad renal: mal silencioso

SLP

Rubén Pacheco

Aunque en algunos casos los pacientes presentan indicios, la enfermedad renal crónica es casi imperceptible y asintomática; obtener el diagnóstico oportuno es casi una misión imposible