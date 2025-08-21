Investiga FGE dos ataques con ácido

En lo que va del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, registra la apertura de dos carpetas de investigación por ataques con ácido en contra de mujeres.

El más reciente de los asuntos se suscitó en el municipio de Ciudad Fernández; y otros corresponde a hechos denunciados en la capital potosina.

En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, explicó que derivado de reforma del Congreso del Estado, ahora cualquier hecho delictivo con ese tipo de características se investiga de oficio.

Sobre la causa penal en la Zona Media, expuso que, si bien la Policía de Investigación (PDI) se encuentra en proceso de la integración y recopilación de información, por cuestiones de secrecía no puede difundir más datos del caso.

Tales hechos podrían tipificarse como tentativa de feminicidio, pues la utilización de ácido se considera como una de 7 razones de género para considerarlo como tal, de acuerdo con el numeral 135 del Código Penal del Estado.

“Se halla infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, entre ellas las provocadas por ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento”, precisa la fracción tercera del citado artículo.