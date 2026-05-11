Investigación de la FGE vs. Fco. Morales debe continuar

Luego que el STJE declaró la ausencia como persona desaparecida de Francisco Javier Morales Pérez desde de 13 abril de 2011, ahora su esposa Laura podrá acceder al patrimonio y atender otros trámites pendientes de resolver, sin embargo, él sigue sin ser localizado por las autoridades.

Con el fallo del Poder Judicial del Estado, declaró la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que Morales Pérez, hubiera tenido a su cargo al momento de su desaparición.

Esto es, del 13 de abril de 2011, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como los bienes sujetos a hipoteca.

Facultó a la señora Laura en su calidad de cónyuge, tener acceso al patrimonio de su pareja; de igual forma, para gestionar, ante la autoridad o instituciones competentes, la entrega de aquellos bienes o recursos económicos que, conforme a la ley aplicable, les puedan ser entregados o suministrados sin la necesidad de que exista certeza o presunción de muerte de aquél.

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De acuerdo con la denuncia presentada ante el Fiscalía General del Estado (FGE), el 13 de abril del 2011 la señora se comunicó vía telefónica con Morales Pérez alrededor de las 10:30 horas, no obstante, sonaba fuera del área de servicio.

Luego los buscó con un compañero, quien tampoco le respondió, por ello, decidió contactar a Thissen Krupp Sada Bilstein, empresa donde labora y cuando ingresan a las instalaciones les recogen todos los teléfonos celulares, pero le dijeron que no estaban allí.

Más tarde, supo que se comunicaron a la casa y con su cuñado, amenazándoles que "le vamos a mandar a su esposo en pedacitos (sic)". Después de esa llamada ya no se volvieron a contactar los delincuentes que lo habrían privado de la libertad y se desconoce su paradero desde hace más de 15 años.