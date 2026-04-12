Investigan atraco a autobús en la rúa 57

Un autobús de la línea Tornado procedente de Zamora Michoacán, con destino a Estados Unidos, que transitaba sobre la carretera 57 a la altura de la comunidad El Huizache, fue interceptado el miércoles pasado por dos sujetos con armas de fuego, quienes intentaron atracarlo.

Sin embargo, derivado de la valentía del chofer, quien incluso resultó lesionado, pudo evadir a los criminales y llegar hasta una estación de la empresa en el municipio de Matehuala, donde fue asistido.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien matizó que la investigación es realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), al haberse cometido en jurisdicción federal.

Describió que a la altura del kilómetro 108 los delincuentes intentaron acceder al camión, sin embargo, el conductor se negó, por lo cual, le dispararon y en ese momento arrancó la unidad vehicular sin permitirles que lograran su objetivo y poniendo a salvo a los pasajeros.

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La fiscal general complementó que, al llegar a la parada de la línea, se realizó el cambio de chofer para que él recibiera atención médica y los pasajeros continuaron su trayecto a la Unión Americana.

Este ataque armado e intento de atraco, se suma a la reciente privación ilegal de la libertad de siete trabajadores electricistas a manos del crimen organizado.