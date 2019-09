Investigan presuntas anomalías de administración gallardista en inversión para centro deportivo

El alcalde capitalino Xavier Nava Palacios adelantó que se analiza una posible nueva denuncia ante las irregularidades detectadas en el área de Deportes por parte de la pasada administración, por lo que se recopila la información necesaria para proceder conforme lo marca la ley.

Mencionó la construcción del Centro Deportivo Español, en el cual según el gobierno anterior invirtieron varios millones de pesos, pero en la realidad no se ve esa inversión debido a las deficiencias en la infraestructura que se dejó.

"Estamos en una revisión minuciosa de esta obra, porque no es posible que hayan asegurado que se le destinaron una cantidad millonaria cuando a simple vista no es perceptible, al contrario, es evidente que no hay esa inversión en este espacio público deportivo".

Por ello, se integra un expediente porque en caso de comprobarse un desvío, tendría una mayor repercusión, porque son recursos que provenían de la Federación, pues correspondían del Ramo 23, los cuales presumiblemente no fueron invertidos de manera correcta, dijo.

Insistió que se está en el proceso de conjuntar toda la información y la documentación necesaria, "pero si se dio un mal uso de ese presupuesto, imagínense todo lo que se hubiera podido hacer en materia deportiva si hubieran sido utilizados para lo que fueron gestionados".

Finalmente, Nava Palacios dijo que se está por precisar la cantidad de recursos que también pudieron desviarse o no invertirse de manera correcta en materia de Deportes.