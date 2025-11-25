Investigan video de presunto involucrado en caso Jorge Eduardo

La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, afirmó que la filtración de un video donde aparece uno de los presuntos responsables del asesinato de un alumno de la UASLP no corresponde con las declaraciones oficiales recabadas por la Fiscalía.

La funcionaria confirmó que el material difundido se encuentra bajo investigación interna para verificar su autenticidad.

García Cázares explicó que la carpeta de investigación no incluye información sobre la filtración y que se realiza un procedimiento interno para establecer quién lo difundió. Aclaró que el video no será considerado como evidencia y que su difusión no afecta el desarrollo del proceso penal en curso.

"La carpeta de investigación no contiene este video, estamos investigando este video... yo no tenía conocimiento de esta situación, sin embargo se está llevando a cabo una investigación por parte de asuntos internos para establecer primero la veracidad del video y en su caso quién lo filtró", mencionó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el material filtrado, un hombre de 30 años detalla cómo él y otra persona, tras buscar cometer un robo en la zona poniente de la ciudad, tuvieron contacto la víctima y una acompañante a bordo de un vehículo cupra gris.

La fiscal reiteró que esta declaración no coincide con la oficial, que se levantó ante el Ministerio Público y en presencia de un defensor, siguiendo los protocolos legales.