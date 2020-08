Inviable, realizar pruebas a todos aquellos que quieren saber si tienen Covid o no y que no presentan síntomas: Salud

"Si tomamos pruebas a todos aquellos que quieren saber si tienen Covid o no y que no presentan síntomas, estaríamos desperdiciando recursos que podría necesitar otra persona", advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.

Aunque reconoció que hay pacientes que pueden ser asintomáticos, reconoció que las autoridades no tienen la posibilidad de hacer un tamizaje general con pruebas moleculares, por lo que pidió a la ciudadanía ser sensibles en esa parte y si existiera sospecha de contagio, mantenerse aislados y portando su cubrebocas.

Dijo que si un ciudadano no presenta síntomas, probablemente la prueba será negativa y de aplicarse tests generalizados, los laboratorios se saturarían de pruebas y no se daría la posibilidad de atender a los que sí tienen síntomas, están hospitalizados, en terapia intensiva y que requieren de inmediato un resultado.

Aunque reconoció que hay quienes se molestan porque no se les hace la prueba, pidió a los ciudadanos prudencia y paciencia y a quienes presentan fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, malestar general y diarrea, les pidió comunicarse al número 800 1238888 o acudir a la unidad monitora que les corresponde.

Recalcó que ya no se tiene la posibilidad de tomar muestras a domicilio, aunque sí tienen algunas brigadas que atienden a quienes no se pueden mover o presentan condiciones especiales en las que no factible llevarlos a una institución de salud.

Reiteró la petición de apoyo ciudadano y que sean considerados, a fin de dirigir los recursos de manera adecuada.