Invitan a jornada de donación de sangre para niños con cáncer

Como parte del programa de Unisalud y en colaboración con la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) invita a todos los interesados a la Jornada de Donación de Sangre 2024, en beneficio de niñas y niños con diagnóstico de cáncer.

De acuerdo con la información de la División de Servicios Estudiantiles, dicha jornada se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre a las 8 de la mañana, en el Centro de Salud Universitarios UASLP, ubicado en la Calle Lateral Salvador Nava Martínez Sn, 78240 San Luis Potosí.

Se indicó que la donación de sangre voluntaria consistirá en una donación de 450 mililitros, la cual es una cantidad que no interfiere con el funcionamiento del cuerpo.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los requisitos mínimos para la donación de sangre son tener un peso mayor a 50 kilos, ayuno mínimo de 4 horas y no exceder este tiempo, no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días, no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días, no haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber sido operado en los últimos seis meses, no haberse vacunado en los últimos 30 días, no haber ingerido bebidas alcohólicas en 72 horas previas a la donación y en caso de tener la presión arterial alta y estar controlada o controlado, puedes ser candidato a donación.

Los interesados deberán completar un registro previo en el siguiente formulario que también se encuentra en el sitio web de la UASLP, https://acortar.link/4uF4wf.